Brutto gesto dei tifosi del Napoli: commenti vergognosi a Theo Hernandez e suo figlio

Martedì alle 21:00 è atteso il Milan di Stefano Pioli allo Stadio Diego Armando Maradona per chiudere definitivamente i giochi in relazione ai quarti di finale di Champions League. La gara di andata, terminata sull’1-0 per i rossoneri, ha lasciato ancora ogni possibilità aperta per l’accesso alla semifinale.

FOTO: Theo Hernandez

Insulti a Theo Hernandez sui social

Il difensore del Milan Theo Hernandez ha postato sul proprio profilo Instagram una foto con suo figlio per festeggiare il suo compleanno. La tenera foto tra padre e figlio, con didascalia “Tanti auguri amore mio. Papà ti ama tanto. 1 anno”, è stata bersagliata con commenti vergognosi, indirizzati al calciatore e non solo. Alcuni insulti hanno toccato anche il figlio del difensore rossonero.

Di seguito alcuni dei commenti presenti sotto il post:

Speriamo che non diventa co***one come te Siete due scemi tu e quel coso di tuo figlio

Un episodio spiacevoli di volgarità e offese gratuite, che travalica senza motivo i confini del campo da gioco.