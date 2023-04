Cassano al veleno: “I media giustificano Mourinho e Allegri, a Spalletti rompono le palle”

Antonio Cassano è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in una lunga intervista in cui l’ex attaccante di Milan e Inter tra le tante, si è soffermato a parlare anche della sfida di ritorno di Champions League tra i rossoneri ed il Napoli.

Azzurri chiamati alla rimonta dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata, Cassano ha detto la sua in merito a quella che sarà la sfida di ritorno e si è soffermato anche su Luciano Spalletti difendendo il tecnico partenopeo con le seguenti dichiarazioni:

“Se devo puntare un euro, dico il Napoli che ha fatto vedere fino ad oggi un calcio meraviglioso in Italia e in Europa. Non capisco chi sostiene che la squadra sia entrata in un tunnel negativo, solo per una partita persa in casa con il Milan. Se avessero avuto Osimhen a San Siro, in Champions non ci sarebbe stato neanche bisogno di giocare il ritorno. Nei primi 4′ il Napoli ha calciato sei volte in porta. Ha fatto la partita in 11 contro 11 e anche in 10, se Maignan non si inventava una super parata finiva 1-1.