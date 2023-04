Osimhen, notizia dell’ultim’ora: è arrivato il comunicato del Napoli sull’attaccante

Napoli in campo per l’allenamento odierno al SSC Konami Training Center e con la testa probabilmente già proiettata alla sfida europea di martedì contro il Milan. Non bisogna dimenticare che domani c’è il Verona al Maradona e prima di concentrarsi sulla gara europea, è doveroso archiviare la pratica Hellas.

Tra le notizie più attese c’è sicuramente quella riguardante le condizioni di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano non è stato convocato per il match d’andata con il Milan e punta ad essere disponibile per il ritorno a Napoli.

Infortunio Osimhen (Foto SSC Napoli)

Condizioni Osimhen

L’allenamento a Castel Volturno si è da poco concluso e proprio in merito alle condizioni dell’attaccante nigeriano è arrivato il comunicato del Napoli contenente il consueto report sull’allenamento svolto dalla squadra.

Il Napoli ha fatto sapere che nella giornata odierna sia Osimhen che Gianluca Gaetano hanno svolto la seduta d’allenamento insieme alla squadra. Discorso diverso per Simeone che ha invece svolto terapie ed è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio subito a Lecce.