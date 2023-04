Napoli-Verona, niente sold-out al Maradona: quali sono i settori ancora disponibili

Prima di proiettarsi alla gara di Champions League tra Napoli e Milan in programma martedì allo Stadio Diego Armando Maradona, c’è un altro impegno che attende il Napoli di Spalletti ed è quello contro il Verona.

Gli azzurri affronteranno gli scaligeri domani alle ore 18:00 e la notizia inaspettata riguarda la vendita dei biglietti che raramente in questa stagione non sono terminati. Proprio contro il Verona infatti non ci sarà il tutto esaurito, probabilmente i tifosi considerano questa gara meno importante di quelle future.

Lozano Osimhen Foto Imago

Biglietti Napoli-Verona

Ad oggi risultato venduti circa 40.000 biglietti per il match tra Napoli e Verona e sono ancora disponibili tutti i settori tranne le due curve superiori. Di seguito i settori dove è ancora possibile acquistare il biglietto e il costo di ognuno di questi:

Tribuna Posillipo 85,00 € (ultimi posti disponibili)

Tribuna Nisida 65,00€ (ultimi posti disponibili)

Distinti inferiori 45,00€ (disponibilità bassa)

Distinti superiori 45,00 (ultimi posti disponibili)

Curva A inferiore 35,00 (disponibilità alta)

Curva B inferiore 35,00 (disponibilità alta)

Il biglietto per la gara di Serie A tra Napoli e Verona può essere acquistato come sempre su Ticketone!