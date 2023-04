VIDEO 📹 Un tifoso telefona a De Laurentiis e registra tutto

Un tifoso ha telefonato a De Laurentiis nella mattinata di oggi, dopo la sconfitta del Napoli nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan a San Siro. Nella telefonata si sente il presidente azzurro che non si rammarica per la sconfitta di ieri ed anzi predica calma in vista del ritorno al Maradona, lanciando anche un appello ai tifosi.

Di seguito il virgolettato evidenziato dalla nostra redazione:

De Laurentiis sull’arbitraggio: “Siamo contro UEFA e FIFA”

L’arbitraggio? Questo è il calcio. Questa è la UEFA. Perchè è così, noi siamo contro la UEFA e contro la FIFA.

De Laurentiis ai tifosi: “Seppelliamo l’ascia di guerra”

Siamo talmente forti che abbiamo preso un solo gol, non è che ne abbiamo presi tre. Quindi adesso calma, sangue freddo e adesso bisogna che i tifosi capiscano che devono venire allo stadio a fare il tifo. Seppellire l’ascia di guerra? È quello che dobbiamo fare. Oggi sarò al Ministero degli Interni e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione. Forza Napoli Sempre!

QUI IL VIDEO:

Messaggio distensivo nei confronti dei tifosi dunque da parte del presidente, che è alla ricerca di una soluzione per fare in modo che martedì sera lo Stadio Diego Armando Maradona risponda a dovere allo stadio del Milan e si dimostri la vera bolgia che è in grado di mettere spavento agli avversari.