Osimhen-Bayern Monaco, l’interesse è vivo: novità dalla Germania

Nella sconfitta del Napoli in casa del Milan di ieri sera si è sentita tutta l’assenza di Victor Osimhen, infortunatosi nell’ultima sosta delle Nazionali di fine marzo. Nonostante gli azzurri abbiano creato e non poco, l’assenza di un vero centravanti ha pesato sul gioco di Spalletti.

Il capocannoniere della Serie A con 21 reti segnate in sole 23 presenze è ovviamente uno degli uomini chiave in questo Napoli: il ritorno al Maradona con lui in campo sarà sicuramente un’altra partita.

Victor Osimhen (FOTO: SSC NAPOLI)

Una stagione da record per il nigeriano che ha attirato l’interesse di tante big europee, pronte a bussare alla porta del Napoli in estate. De Laurentiis però è stato chiaro: Osimhen non si muove se non per una cifra superiore ai 120 milioni di euro.

Da giorni, in Germania, Sky Sport Deutschland sta parlando di un Bayern Monaco davvero interessato al numero 9 azzurro. I bavaresi hanno bisogno di un centravanti e Osimhen è il primo nome sulla lista della dirigenza tedesca.

Oggi, il noto giornalista Florian Plettenberg, ha dato un’ulteriore aggiornamento. Secondo Plettenberg, il neo tecnico dei tedeschi Thomas Tuchel è un grande fan di Osimhen ed è convinto di averlo in squadra il prossimo anno.