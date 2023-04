Seedorf attacca l’arbitro di Milan-Napoli: “Non mi è piaciuto, ha mischiato le carte”

L’ex centrocampista del Milan Clarence Seedorf era tra i talent a bordocampo per la sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League. L’olandese ha commentato l’arbitraggio di Milan-Napoli da parte dell’arbitro rumeno Kovacs nel corso del post partita in diretta su Prime Video.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Non mi è piaciuto per niente il modo in cui è stata arbitrata la partita. Non puoi iniziare in un modo e poi cambiare completamente atteggiamento nel secondo tempo.