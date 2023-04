Emily Ratajkowski fa impazzire i tifosi: “Ho cambiato la maglia per guardare il Napoli”

Il Napoli ha perso di misura a San Siro contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League a causa del gol di Ismael Bennacer. In vista della gara di ritorno però, Luciano Spalletti e i suoi azzurri potranno contare su una tifosa in più.

Emily Ratajkowski Napoli

La top model e influencer Emily Ratajkowski ha fatto impazzire i tifosi del Napoli pubblicando una storia su Instagram di lei in motorino mentre indossa una maglietta azzurra dei partenopei.

Ho cambiato la mia maglia per poter guardare il Napoli.

Questo il messaggio lasciato sui social dalla Ratajkowski. Per il match di andata non ha portato benissimo, ma chissà che il destino della sfida di ritorno in programma per martedì allo Stadio Diego Armando Maradona non possa avere un esito diverso.

Quello che è certo, dopo le numerose foto di Drake mentre indossa magliette o felpe del Napoli, è che la passione e l’amore per i colori azzurri è ormai trasversale e diffusa anche oltreoceano, negli Stati Uniti e in Canada.