De Laurentiis assente a San Siro per Milan-Napoli: sapete dove ha visto la partita?

Il presidente degli azzurri lo aveva annunciato e così è stato: non è andato a San Siro per guardare la sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato dove si trovava Aurelio De Laurentiis in occasione di Milan-Napoli.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

De Laurentiis dove ha visto Milan-Napoli?

Il presidente del Napoli ha saltato la grande notte di San Siro, come preannunciato. De Laurentiis ha guardato la partita del Napoli in televisione, ad Ischia, esattamente dove ha trascorso la Pasqua.

Dunque De Laurentiis ha osservato il match davanti alla tv come un normale tifoso, ma la sensazione è che la musica per il match di ritorno possa essere diversa. Difficile che nella prima partita in casa nei quarti di finale di Champions nella storia del Napoli il presidente azzurro non sia allo Stadio Diego Armando Maradona.

Martedì prossimo infatti a Fuorigrotta ci sarà un vero e proprio appuntamento con la storia, l’obiettivo è uno solo: ribaltare lo svantaggio dell’andata e volare in semifinale.