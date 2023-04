Cassano sicuro: “Maignan clamoroso, con i portieri invertiti avrebbe vinto il Napoli”

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Twitch nel corso della BoboTV per commentare la sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. I ragazzi di Pioli hanno vinto di misura contro gli azzurri allenati da Spalletti, ma Cassano è sicuro di una cosa.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Cassano: “Il Napoli non meritava di perdere contro il Milan”

Il Napoli non meritava di perdere, poteva fare 2 gol nei primi 25 minuti, stava dominando la partita con qualità e idee e ha continuato ad attaccare anche in dieci uomini. Sul gol di Bennacer c’è un errore di Meret che poteva fare molto di più, con cambio portieri avrebbe vinto il Napoli. Maignan ha fatto una parata su Di Lorenzo clamorosa. Osimhen per il Napoli è fondamentale, con Elmas la squadra non riusciva ad allungarsi.

Antonio Cassano esalta le parate di Maignan che hanno permesso al Milan di tenere la porta inviolata, mentre non risparmia critiche anche pesanti a Meret per il gol di Bennacer che è risultato decisivo per il Milan.