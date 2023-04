Arbitraggio di Kovacs, arriva una forte presa di posizione del Napoli

La grande sfida di San Siro tra Milan e Napoli è stata spettacolare per quello visto in campo e sugli spalti, ma l’arbitraggio del rumeno Istvan Kovacs ha suscitato non poche polemiche, facendo recriminare i tifosi napoletani (ma anche i milanisti lamentano un rigore non fischiato).

Una gestione dei cartellini sicuramente non equilibrata che ha penalizzato e non poco il Napoli anche in vista del ritorno. Un esempio lampante è la non ammonizione a Leao dopo aver spaccato in due la bandierina del calcio d’angolo, mentre invece Kim è stato ammonito alla prima protesta (seppur plateale) e non ci sarà al ritorno in quanto diffidato.

Kim ammonito

Un arbitraggio che non è stato accettato neanche da alcuni giornalisti napoletani che, come si vede da un video che sta girando sui social, in mixed zone hanno criticato Kovacs e il Presidente della commissione arbitri UEFA, Roberto Rosetti,

Il Napoli, con un comunicato pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha condannato con fermezza questo atteggiamento da parte di questi giornalisti.

Contestazione a Kovacs da parte dei giornalisti, interviene il Napoli

Questa la nota della SSC Napoli.