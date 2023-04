Il match tra Milan e Napoli è ormai terminato da parecchie ore, ma le polemiche sull’arbitraggio del rumeno Istvan Kovacs non sembrano volersi placare. I tifosi napoletani lamentano una cattiva gestione dei cartellini che ha penalizzato i ragazzi di Spalletti, mentre i milanisti recriminano su un possibile calcio di rigore non fischiato per fallo su Saelemaekers arrivato nei minuti finali della gara.

La gestione della gara non è stata sicuramente delle migliori, diverse situazioni sono state valutate in maniera del tutto diverso e il Napoli, a causa del poco equilibrio nei cartellini, al ritorno non avrà Anguissa e Kim per squalifica.

Kim ammonito

I tifosi del Napoli non ci stanno e le due associazioni “Noi Consumatori” e “Napoli Club Maradona”, assistite dall’avvocato Angelo Pisani, è pronto a far partire una class action contro la UEFA.