Milan-Napoli, problemi per i tifosi azzurri: c’entrano i voli per Milano!

Mancano ormai poche ore all’inizio di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League e partita che, in qualsiasi modo finirà, entra di diritto nella storia del club.

I tifosi non hanno voluto perdersi questo appuntamento con la storia e in tantissimi hanno deciso di seguire la squadra a San Siro per vedere dal vivo il match.

Stadio San Siro

Vista la “vicinanza” con Milano, parecchi supporters azzurri hanno deciso di partire con macchine, furgoni o treno, ma c’è anche chi ha optato per l’aereo per risparmiare tempo.

Ma oggi qualcuno ha ricevuto una spiacevolissima sorpresa: diversi voli Napoli-Milano sono stati cancellati dalle compagnie aeree.

Questa la mail inviata da Ryanair a un tifoso del Napoli, informato a pochissime ore dal volo.

Mail Ryanair

Un inconveniente che rovina una giornata unica per parecchi tifosi del Napoli. La speranza è che tutto possa risolversi, ma questa sera potrebbero essere presenti meno supporters azzurri sugli spalti anche per questo motivo.