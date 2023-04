Euro 2032, ufficiale la candidatura dell’Italia: la scelta sullo stadio Maradona

Dopo la sorprendente vittoria dell’Inter per 2-0 in casa del Benfica di ieri sera, questa sera Milan e Napoli si sfideranno in un quarto di finale tutto italiano.

Le possibilità di vedere un’italiana in finale sono alte e la Serie A ha questa grossa opportunità di portare una sua squadra nella finale di Champions League a distanza di sei anni dall’ultima volta (Real Madrid-Juventus 4-1).

Non solo la Champions: l’Italia arriva ai quarti delle tre competizioni europee con sei squadre qualificate e questo può far solo bene al nostro calcio.

Ma se le italiane stanno andando bene in Europa, non si può dire lo stesso della Nazionale di Roberto Mancini, non qualificatasi agli ultimi Mondiali e uscita sconfitta dalla gara di qualificazione a Euro 2024 contro l’Inghilterra.

The coach of the Italian national football team Roberto Mancini during the broadcast Porta a Porta agli studi Rai di via Teulada . Rome Italy, January 10th, 2023. Rome Italy – ZUMAm169 20230110_zac_m169_148 Copyright: xMassimoxInsabatox

La notizia di oggi però fa ben sperare i tifosi italiani: è ufficiale la candidatura dell’Italia per ospitare Euro 2032. Questo il comunicato della UEFA.

La UEFA ha ricevuto oggi tre dossier di candidatura dalle Federazioni Nazionali interessate a ospitare i Campionati Europei 2028 e 2032. Regno Unito e Irlanda (rappresentate dalle Federazioni calcistiche di Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles) hanno presentato la loro candidatura per EURO 2028. La Federcalcio turca ha presentato la propria candidatura per ospitare EURO 2028 o 2032 e per quel che riguarda l’Italia, la Federcalcio ha presentato il dossier di candidatura per EURO 2032. La UEFA desidera ringraziare tutte le Federazioni nazionali per aver inviato i loro dossier. Nei prossimi mesi, l’amministrazione UEFA valuterà ciascuna delle offerte, con il Comitato Esecutivo UEFA che voterà e stabilirà, a ottobre, chi si sarà aggiudicato il diritto di ospitare entrambe le edizioni. La procedura di voto completa può essere trovata nel regolamento di candidatura di UEFA EURO.

Bisognerà attendere il prossimo 10 ottobre, data in cui il Comunicato Esecutivo prenderà la decisione ufficiale, per scoprire chi sarà scelta tra Italia e Turchia.

La FIGC ha inoltre scelto i 10 stadi che, nel caso in cui la UEFA dovesse scegliere l’Italia, ospiteranno le partite.

Euro 2032, i dieci stadi italiani scelti dalla FIGC

Milano (tra San Siro e la variabile nuovo stadio);

Torino (Juventus Stadium, denominazione mantenuta in ambito UEFA);

Verona (stadio Marcantonio Bentegodi)

Genova (stadio Luigi Ferraris)

Bologna (stadio Renato Dall’Ara)

Firenze (stadio Artemio Franchi)

Roma (stadio Olimpico)

Napoli (stadio Diego Armando Maradona)

(stadio Diego Armando Maradona) Bari (stadio San Nicola)

Cagliari (nuovo Sant’Elia)

Nella documentazione è presente anche Palermo, che potrebbe essere inserita come soluzione di riserva in caso di problemi con un’altra sede.