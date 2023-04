Nelle scorse settimane Guardiola, attuale allenatore del Manchester City, ha affermato che il Napoli sarebbe stata una delle pretendenti per la vittoria della Champions League.

La risposta di Spalletti non si è fatta attendere, il tecnico azzurro ha invece snobbato l’idea del tecnico spagnolo affermando che si trattava solo di una tattica attuata dal tecnico degli inglesi.

Nella giornata odierna, nella consueta conferenza stampa di vigilia, Spalletti è tornato a parlare di questo episodio, queste le sue parole:

Dalla sua risposta ho capito che il senso di ciò che avevo detto non era corretto. Quando si parla di Guardiola mi alzo in piedi, perché da lui ho imparato tantissime cose. Lui può essere accostato a grandissimi personaggi che hanno fatto cose fondamentali e da cui si prende esempio. Lui è come Klopp e De Zerbi: li vado sempre a vedere. Ci fa molto piacere se un allenatore come lui parla del Napoli e dice cose belle, se non ha capito cosa volessi dire chiedo anche scusa. Se poi mi viene posto che ha detto che noi siamo quelli che possiamo vincere la Champions, è diverso. Noi non dobbiamo avere l’ansia di dimostrare qualcosa in questa competizione: abbiamo già scritto la nostra storia. Ci dobbiamo divertire mantenendo la postura e la faccia per avere orgoglio e forza che ci siamo meritati sul campo. Poi spero di poter fare due risate con Guardiola di fronte ad un caffè turco.