Emergenza in attacco per il Napoli, Spalletti studia le varie soluzioni: tre idee per il centravanti

Manca sempre meno all’appuntamento tanto atteso in Champions League tra Napoli e Milan, primo atto dei quarti di finale a San Siro. Una sfida che si è improvvisamente trasformata in un’emergenza per l’attacco azzurro. Osimhen non ha ancora recuperato ed è in forte dubbio, Simeone si è fermato a Lecce e Raspadori ieri ha lavorato a parte, segnale che la condizione non sia perfetta.

In questo stato di incertezza, Spalletti sta lavorando con chi ha a disposizione, iniziando a capire quali possano essere le soluzioni in avanti qualora non avesse prime punte di ruolo. Ecco quanto evidenziato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport:

FOTO: SSC Napoli

Lozano o Kvara prime punte contro il Milan