Fabregas stregato da Sarri e Spalletti: “Mi hanno fatto cambiare idea”

La 28esima giornata di Serie A si è conclusa con l’importante vittoria della Lazio sulla Juventus per 2-1: i biancocelesti si sono portati a quota 58 punti, a +7 sull’Inter quinta.

La squadra di Sarri sta dimostrando di meritarsi questo secondo posto in classifica e i tifosi sperano in un ritorno in Champions League.

Maurizio Sarri

Napoli e Lazio sono sicuramente le squadre che stanno mettendo in mostra il miglior calcio in Italia e i riconoscimenti per Sarri e Spalletti arrivano anche da un grande calciatore come Cesc Fabregas.

L’attuale centrocampista del Como, intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato così del calcio italiano.