PRIMAVERA NAPOLI – Scontro diretto per la salvezza tra Napoli e Atalanta che si è risolto con uno scialbo 0-0. Un risultato che accontenta più i padroni di casa che gli azzurrini, che resta al sedicesimo posto in classifica a tre lunghezze proprio dai nerazzurri, ma che alla fine non fa male a nessuno.

Il tutto, in attesa del Milan, che scenderà in campo contro la Roma nella giornata di lunedì, alle ore 14:30, e che avrà dunque la possibilità di poter allungare ulteriormente sui partenopei.

Napoli-Atalanta: partita bloccata al Bortolotti

Alla fine, nessuna delle due squadre è riuscita ad avere la meglio rispetto all’altra, dimostrazione di come si trattasse di una partita delicata per quanto riguarda il discorso salvezza.

A questo punto, il Napoli conquista un punto e sale a quota 28, a meno due punti dal Milan (che come detto deve ancora però giocare) e a tre dall’Atalanta, che stacca momentaneamente i rossoneri e sale quattordicesimo posto in classifica, primo posto utile per evitare il play out.

Di seguito, la classifica: