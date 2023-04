Osimhen ci sarà con il Milan? Le ultime in vista della Champions League

Il Napoli deve subito archiviare la vittoria di Lecce e rimettersi subito al lavoro per preparare la gara di mercoledì contro il Milan in Champions League.

Il match di San Siro si preannuncia infuocato: il Milan deve passare il turno per riscattare una stagione che sta rischiando di diventare preoccupante, mentre il Napoli ha sete di vendetta dopo lo 0-4 del Maradona in campionato.

Di Lorenzo e Leao (FOTO: SSC Napoli)

Ma il Napoli visto in queste ultime due partite (Milan e Lecce) sembra la brutta copia della macchina perfetta messa in moto da Spalletti per tutta la stagione.

Nulla di preoccupante, un “calo” che è del tutto giustificato, ma un po’ di preoccupazione aleggia tra i tifosi.

Il motivo di questo calo è riconducibile all’assenza di Victor Osimhen? In parte sì, è normale riscontrare qualche problema se viene a mancare il capocannoniere del campionato.

Infortunio Osimhen, ci sarà in Champions League?

La domanda che tutti si pongono, visto anche l’infortunio di Simeone di ieri, è la seguente: Osimhen ci sarà in Champions League? La risposta sembra essere di sì.

Lo stesso giocatore, oltre a Giuntoli e Spalletti, hanno ribadito che le possibilità di vederlo in campo sono alte, ma il tutto si deciderà a ridosso della partita.

La speranza di tutti i supporter partenopei è di poter contare sul proprio bomber in una partita importantissima per la storia del club.