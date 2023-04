Brahim Diaz sicuro sul Napoli: “Possono essere fermati in tanti modi, non sono abituati”

Mancano ormai pochissimi giorni alla sfida fra Milan e Napoli, secondo atto della trilogia tra rossoneri ed azzurri. Questa volta la posta in palio si alza notevolmente dopo lo 0-4 dei milanesi al Maradona, visto l’alone europeo che circonda il match.

Napoli-Milan

In quel di Fuorigrotta il Milan ha dato sprazzi di onnipotenza, dominando a sorpresa gli uomini di Spalletti e costringendoli alle corde per 90′. Fra i marcatori della sfida, anche un ritrovato Brahim Diaz, autore del momentaneo 0-2 in quel di Napoli ed intervenuto sulla gara di Champions.

“Possiamo fermare il Napoli”, Brahim Diaz sul match di Champions

Intervistato dalla redazione di Starcasino, il trequartista spagnolo ha esposto la propria e personale visione dell’imminente incontro di Champions. Dal sogno europeo alla forza del Napoli, queste le parole di Brahim Diaz:

“Noi del Milan abbiamo meritato di essere qui: l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e quest’anno siamo tra le più forti d’Europa. Anche il Napoli ha una squadra forte, lo stanno dimostrando in Italia e in Europa. Tecnicamente sono forti, ma lo siamo anche noi”. “Sarà una partita equilibrata, è molto importante il fatto che li conosciamo come squadra. Ci sono tante chiavi per fermare il Napoli, e una è quella di avere il controllo della palla durante la partita. Senza non sono abituati”.

Mario Reccia