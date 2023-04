Probabili formazioni Lecce-Napoli: un dubbio per Spalletti

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI – Il Napoli è chiamato a ripartire dopo la tremenda sconfitta di domenica scorsa contro il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. Per farlo, si troverà davanti il Lecce allo stadio Via del Mare nella sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A TIM.

Formazioni Lecce Napoli

Il Lecce è chiamato a battere un colpo nella corsa salvezza, dopo cinque sconfitte consecutive che hanno fatto scendere drasticamente in classifica i ragazzi allenati da Baroni. I giallorossi che nella prima metà di stagione avevano stupito tutti, consacrandosi come “ammazza-grandi” e navigando a metà classifica.

Dopo questa fase positiva però come detto si sono imbattuti in numerosi stop, anche inaspettati ed ora si trovano davanti il Napoli per provare a tornare a fare punti. Di seguito la probabile formazione del Lecce:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

Probabile formazione Napoli

Luciano Spalletti è chiamato ad un compito difficilissimo: da un lato, deve dare un segnale forte al campionato, per consolidare la leadership della classifica dopo il brutto tonfo contro il Milan, dall’altro deve cercare di gestire le energie in vista della sfida di Champions League proprio contro i rossoneri.

Da quello che filtra nelle probabili formazioni, si evidenzia proprio questo duplice aspetto. Di seguito la probabile formazione del Napoli che dovrebbe scendere in campo stasera:

Raspadori Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.