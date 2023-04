Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di France Football. L’intervista integrale sarà rilasciata domani, ma i colleghi del Corriere del Mezzogiorno ne hanno evidenziato alcune parti in anteprima.

L’attaccante del Napoli ha parlato ovviamente della sua esperienza in azzurro ed in particolare del suo rapporto con gli allenatori, da Gennaro Gattuso a Luciano Spalletti, oltre che ovviamente dello Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni:

In questo modo, abbiamo sviluppato un modello di attacco più veloce e aggressivo che mi permette di andare direttamente verso la porta o liberare i compagni in fase di pressione o, ancora, servire Kvaratskhelia , ad esempio.

Per me è un grande onore giocare nella squadra in cui ha militato Diego Armando Maradona. Il mio desiderio è conquistare lo scudetto con il Napoli perché voglio vedere la gioia sui volti dei tifosi napoletani e perché non vedo l’ora di assistere ai festeggiamenti. Sarà una grande emozione.

Mi hanno raccontato del tripudio del 1987 e del 1990 e sono curioso di scoprire cosa sono in grado di organizzare i napoletani!