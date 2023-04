Lecce-Napoli, Di Lorenzo segna e dagli spalti partono i cori contro De Laurentiis

Il Napoli di Spalletti è in campo a Lecce al Via del Mare per la 29ª giornata di Serie A. Dopo lo scivolone interno contro il Milan, gli azzurri erano chiamati a reagire e la partenza è stata piuttosto fiduciosa con il match sbloccato da capitan Giovanni Di Lorenzo.

Episodio curioso però è quello accaduto dopo il gol di Di Lorenzo che ha sbloccato la partita, al ventesimo minuto infatti sono stati intonati i soliti cori contro il presidente De Laurentiis, curiosità però è che a dare il via al canto sono stati i tifosi padroni di casa del Lecce.

Tifosi contro De Laurentiis

Dopo aver intonato i primi cori contro De Laurentiis, i tifosi del Napoli hanno seguito i supporters di casa accompagnandoli nel canto contro il presidente. Episodio curioso e che evidentemente può essere tradotto come un gesto di solidarietà tra ultras seppur di tifoserie diverse, la stessa situazione si era verificata anche al Maradona con i tifosi del Milan che avevano supportato i tifosi del Napoli cantando contro il patron azzurro.