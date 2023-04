Kaladze pazzo di Kvara: “È l’icona della Georgia, i ragazzi lo fanno grazie a lui!”

L’ex difensore del Milan e della nazionale georgiana Kakhaber Kaladze ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Tra i temi dell’intervista ovviamente c’è anche il gioiello del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, con una rivelazione sull’effetto che il settantasette azzurro sta avendo sul proprio paese.

In Georgia oggi lui è un’icona e dà la forza a molti ragazzi di fare sacrifici: dimostra che in questo modo si può arrivare in alto.

Tecnicamente direi che Khvicha è un giocatore completo e può soltanto migliorare per arrivare al top nel suo ruolo: ha forza nella gambe, gran corsa, dribbling e vede la porta davvero molto bene.