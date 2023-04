Dove vedere Lecce-Napoli in tv e streaming: DAZN o Sky?

DOVE VEDERE LECCE NAPOLI – Siamo alla vigilia della sfida tra Lecce e Napoli, una gara che si preannuncia difficile per gli azzurri, i salentini hanno sempre ben figurato contro le grandi squadre proprio come accaduto nella gara di andata contri i partenopei.

Il Napoli però non può sbagliare, gli azzurri devono assolutamente conquistare i tre punti per ritrovare fiducia e consolidare il primato in classifica.

D’altro canto, la squadra allenata da Baroni cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà gli azzurri con la speranza di riuscire a trovare punti fondamentali in chiave salvezza.

Probabili formazioni Lecce-Napoli

Dal punto di vista delle formazioni potrebbero esserci dei cambi. Nel Lecce tre i ballottaggi: Gallo-Pezzella per il ruolo di terzino sinistro, Banda o Di Francesco come esterno sinistro in attacco e poi un solo posto come punta centrale tra Colombo e Ceesay, con il primo in leggero vantaggio.

Per il Napoli, invece, è tempo di far rifiatare alcuni giocatori: Kim, Zielinski, Politano e Simeone potrebbero lasciare spazio rispettivamente a Juan Jesus, Elmas, Lozano e Raspadori.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Spalletti, Napoli, Serie A (IMAGO)

Data e orario Napoli-Lecce

Il match tra Lecce e Napoli si disputerà venerdì 7 aprile alle ore 19.00 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

La sfida sarà valevole per la ventinovesima giornata di Serie A.

Dove vedere Lecce-Napoli

Lecce-Napoli sarà trasmessa in diretta su Dazn, per vederla in tv occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora console XBox e PlayStation. In alternativa, il TIMVISION Box.

I possessori di abbonamento sia a Sky che a DAZN, potranno vedere Lecce-Napoli in diretta tv attivando Zona DAZN e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.