Allegri ignora il -15: “Abbiamo 59 punti, con la Lazio sfida per il secondo posto!”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Lazio di Maurizio Sarri. Come è successo già nel recente passato, il tecnico toscano ha ignorato apertamente la penalità inflitta dalla FIGC alla Juventus in seguito al “caso plusvalenze”.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Juventus Fc – Fc Nantes Massimiliano Allegri, head coach of Juventus Fc looks on during the UEFA Europa League knockout round play-off leg one match between Juventus and FC Nantes at Allianz Stadium on February 16, 2023 in Turin, Italy. Turin Allianz Stadium Italy Copyright: xMarcoxCanonierox

Allegri ignora la penalizzazione della Juventus

Prima di rispondere alle domande ci tenevo a fare un grosso in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, al quale mando un grosso abbraccio, sperando di rivederlo il prima possibile. La Lazio sta facendo un ottimo campionato, hanno fatto 54 punti, rispetto ai nostri 59. È una sfida per il secondo posto. Loro sono la miglior difesa del campionato, per noi sarà una partita difficile.

Sarri? Maurizio sta facendo un grandissimo lavoro, quest’anno la squadra è più solida e lo dimostrano i numeri della squadra.

Allegri dunque continua nella sua strategia di ignorare semplicemente le decisioni del tribunale di giustizia sportiva.