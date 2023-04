È arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo riguardante la partita di martedì sera tra Juventus e Inter di Coppa Italia. Per i bianconeri arriva una durissima stangata sia in campo che fuori perché c’è una doppia squalifica che interessa anche il match in programma il 23 aprile contro il Napoli. Per l’Inter invece non viene scagionato Lukaku che prende una giornata di squalifica.

Non solo Cuadrado squalificato

A seguito del bruttissimo episodio avvenuto martedì sera in Coppa Italia, con alcuni elementi della curva sud che hanno rivolto una serie di cori razzisti verso Romelu Lukaku, il Giudice Sportivo ha usato il pugno duro chiudendo la curva bianconera per un turno di campionato in Serie A.

La giornata in cui la Juventus sconterà la squalifica è quella numero trentuno, quando ospiterà proprio il Napoli di Luciano Spalletti nel posticipo di domenica sera il 23 aprile 2023. Oltre la curva, per tre turni di Coppa Italia invece sarà squalificato anche Juan Cuadrado, che quindi contro il Napoli sarà a disposizione di mister Max Allegri.