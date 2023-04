FOTO-Balotelli e Osimhen infiammano i social: botta e risposta tra i due, c’entra il Napoli!

Uno dei grandi protagonisti di questa splendida stagione del Napoli fino a questo momento è senza dubbio l’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Dopo le prime stagione vissute tra alti e bassi, il calciatore quest’anno, sotto la guida sapiente di Spalletti, è riuscito a maturare definitivamente divenendo un elemento imprescindibile per la squadra.

A suon di gol ed ottime prestazioni sta trascinando gli azzurri verso uno scudetto tanto desiderato dai napoletani, atteso per ben trentatreenni anni.

Considerata la grande stagione disputata tanti top club europei sono finiti sulle tracce del giocatore, diversi gli estimatori di Osimhen pronti a sparare cifre folli per l’attaccante.

Osimhen Napoli (Imago)

Osimhen risponde a Balotelli sui social: le parole

Prima dell’ingaggio di Osimhen, tra i tanti nomi accostati al Napoli per l’attacco c’era anche quello di Mario Balotelli, calciatore che non ha mai nascosto l’amore per il Napoli.

Proprio tra i due c’è stato uno scambio di battute sui social: Balotelli, in risposta ad un tifoso il cui sogno sarebbe quello di vedere SuperMario con la maglia del Napoli, ha taggato Victor Osimhen.

La risposta del nigeriano non si è fatta attendere: “Sei sempre il benvenuto”.