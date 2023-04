Rinnovi Napoli, notizia da Sky: vicina la firma di un altro azzurro

Il Napoli è al lavoro per confermare la rosa che sta facendo benissimo in campionato e in Europa. Negli ultimi mesi sono stati rinnovati i contratti di diversi azzurri a dimostrazione del fatto che la società voglia puntare ancora su questo gruppo.

Settimana scorsa è stato il turno di Juan Jesus, in scadenza a fine stagione: il difensore brasiliano ha rinnovato fino al 2025 con opzione fino a giugno 2027.

Ma quello di Juan Jesus non sarà l’unico rinnovo che riguarda il reparto difensivo: è sempre più vicino il rinnovo di Amir Rrahmani.

Amir Rrahmani

Il difensore kosovaro, in scadenza il 30 giugno 2024, è pronto a firmare: secondo quanto riporta il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, Rrahmani rinnoverà fino a giugno 2027 con opzione per un’altra stagione. Dettagli limati e accordo trovato tra agente e società: ormai manca solo l’ufficialità da parte del club.

Un attestato di stima importante per Rrahmani, diventato titolare indiscusso dopo la cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos, arrivata nel gennaio del 2022.