Scontri e contestazioni in Curva B: la richiesta di De Laurentiis al questore di Napoli

Nonostante la straordinaria stagione disputata finora dal Napoli, domenica sera durante Napoli-Milan ci sono state scene raccapriccianti in Curva B allo Stadio Maradona. In merito a quello che è successo si è espressa anche l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Stando a quanto riportato dal noto quotidiano, nella giornata di ieri il presidente De Laurentiis avrebbe richiesto i filmati dell’accaduto.

Nella giornata di ieri infatti il patron partenopeo era negli uffici di Alessandro Giuliano, questore di Napoli. Visita dovuta a quanto accaduto ieri nel settore della Curva B di Napoli proprio per chiedere i filmati delle telecamere che hanno ripreso quanto successo.

“De Laurentiis è (sarà) il presidente del terzo scudetto ma anche l’uomo più odiato dagli ultrà. Ma non arretra di un centimetro. La sua battaglia contro l’illegalità è iniziata bandendo i biglietti e favori agli ultrà, schierandosi dalla parte delle forze dell’ordine, sponsorizzando il modello inglese. A modificare il regolamento dello stadio per favorire l’ingresso di bandiere e tamburi proprio non ci pensa. De Laurentiis è così, prendere o lasciare”