Milan-Napoli: decisione definitiva del Viminale sul Settore Ospiti

È attesa per il primo atto della sfida di Champions League tra il Napoli e il Milan. La partita di andata (in programma il 12 aprile) si disputerà a San Siro, mentre per la partita di ritorno (fissata il 18 aprile) è già previsto il tutto esaurito al Diego Armando Maradona.

Ma i tifosi napoletani potranno assistere al match di andata? Proprio in questi minuti è arrivata la decisione ufficiale da parte del Viminale in merito.

Via libera ai residenti in Campania: le modalità

In particolare, l’Osservatorio del Viminale – riporta La Repubblica – ha concesso il via libera alla trasferta di Champions League del 12 aprile a Milano, a cui potranno prendere parte anche i residenti della Regione Campania.

C’è una sola restrizione imposta in occasione della sfida, ovvero l’obbligo di essere in possesso della Fidelity Card della SSC Napoli. La preventiva scatterà, si legge, appena il provvedimento sarà ufficializzato. Le stesse decisioni saranno poi applicati anche ai tifosi rossoneri al ritorno del Maradona.

Notizia di non poco conto per la squadra di Luciano Spalletti, che giocherà col supporto dei propri tifosi una sfida così importante dal sapore deciso di storia.