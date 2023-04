Poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter, sfida valida per le semifinali di andata della Coppa Italia, ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta.

Il dirigente, grande ex della sfida, oltre a parlare del futuro di Simone Inzaghi e dell’attuale momento complicato per l’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al concetto di vittorie. Durante il suo intervento, Marotta ha ‘snobbato’ il Napoli, nonostante la squadra azzurra sia quella che sta dominando il campionato in corso.

Marotta ‘dimentica’ gli azzurri: spiazzati i tifosi

Nel corso della sua intervista rilasciata a Mediaset nell’immediato pre gara, Beppe Marotta si è così espresso:

Sappiamo che Inter, Milan e Juve sono sempre sotto pressione e devono ottenere risultati sempre. Per quanto riguarda i bianconeri, Allegri è stato bravo a trovare le contromisure a un momento delicato

Beppe Marotta

L’ad nerazzurro fa riferimento al blasone dei tre club, abituati dalla propria storia a essere almeno competitivi in tutte le competizioni. Ma è chiaro che l’aver ‘snobatto’ gli azzurri proprio in questa stagione, ha spiazzato i tifosi.