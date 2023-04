Mal di Maradona per gli ultras del Napoli: come cambia il tifo nella trasferta di Lecce

La brutta serata al Maradona per la partita Napoli-Milan ha lasciato tanta amarezza e dubbi. Gli episodi che hanno visto protagonisti gli ultras hanno creato un precedente che va monitorato, con le posizioni di società e tifo ferme e soprattutto distanti.

Oggetto di analisi da parte di diverse testate, non è da escludere che parte del tifo azzurro mancherà al Maradona a causa dei vari divieti che impediscono l’utilizzo di tamburi, striscioni e bandiere.

A Lecce però la musica cambia, infatti, i tifosi potranno utilizzare tamburi, megafoni, bandiere e tutto il necessario per il supporto. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno analizza le differenze tra le gare al Maradona e quelle in trasferta:

“Venerdì a Lecce nel settore ospiti il tifo organizzato potrà disporre di bandiere, striscioni, tamburi, megafoni come nell’ultima trasferta a Torino. Strumenti che non possono essere introdotti nelle curve del Maradona per la decisione delle forze dell’ordine prima degli scontri di Badia al Pino Est con i supporter romanisti dell’8 gennaio scorso e quelli a Napoli con i tifosi dell’Eintracht Francoforte, giunti in città nonostante il divieto di trasferta”.