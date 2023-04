Jankulovski provoca il Napoli, lo ha detto sulla sfida contro il Milan: avete sentito?

Dopo la partita di Lecce, in programma per venerdì alle 19:00, il Napoli sarà impegnato nell’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League contro il Milan, reduce a sua volta dalla vittoria al Maradona per 0-4.

L’ex azzurro e rossonero Marek Jankulovski ha analizzato la partita ai microfoni di Tutti Convocati, lanciando una sorta di provocazione nei confronti della squadra di Luciano Spalletti in vista del doppio contro europeo.

“Il Napoli ora avrà capito una cosa”: cosa ha detto Jankulovski

Di seguito, quanto evidenziato nel corso del suo intervento a proposito del Napoli:

A Napoli è stata la partita perfetta del Milan. Tutti parlano giustamente del Napoli, ma hanno preso una batosta dai rossoneri. Ora il Napoli ha capito che non sarà così facile passare il turno contro la squadra di Pioli.

(foto: Imago)

L’obiettivo del Napoli, ora, è quello di ritornare alla vittoria subito in campionato a Lecce, ma è ovvio che buona parte della motivazione è già dedita al derby tutto italiano contro la squadra di Stefano Pioli.