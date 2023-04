De Laurentiis ha parlato alla squadra dopo la sconfitta: retroscena al termine di Napoli-Milan

Napoli sconfitto in casa per 0-4 dal Milan nell’ultimo turno di campionato, un risultato decisamente inaspettato che ha sorpreso tutti. Sconfitta che dal punto di vista della classifica non pesa dato che gli azzurri restano a sedici lunghezze dalla Lazio seconda ma che allo stesso tempo preoccupa in vista dell’impegno di Champions League.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato quelle che sono state le dichiarazioni del presidente De Laurentiis negli spogliatoi alla squadra al termine della partita.

Il discorso alla squadra

Di seguito il virgolettato riportato dal quotidiano in merito alle parole del patron azzurro nei confronti degli azzurri:

“È andata così, ci è riuscito tutto male! È stata una serata storta, una seduta sbagliata. Derubriachiamolo in allenamento, come quando tornaste dal ritiro in Turchia”

Parole di fiducia in vista del futuro, consapevole anche il patron che si tratta di un semplice passo falso che non deve allarmare l’ambiente dato che c’è un finale di stagione tutto da giocare su due fronti. La voglia di riscatto azzurra potrebbe essere un’arma in più in vista della doppia sfida di Champions.