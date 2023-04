Una big di Premier League piomba su Spalletti: la situazione

Luciano Spalletti con il suo Napoli, al netto del tonfo contro il Milan, sta facendo brillare gli occhi in Serie A ed in Champions League, tanto da guadagnarsi l’interesse di mezza Europa. Come evidenziato dal noto quotidiano d’Oltremanica The Telegraph, anche in Premier League hanno messo gli occhi su Spalletti.

Spalletti Chelsea: le ultime dall’Inghilterra

Il Chelsea ha da poco esonerato Graham Potter, allenatore che era arrivato a stagione in corso per sostituire a sua volta l’esonerato Tomas Tuchel. Al momento il tecnico ad interim è Bruno Saltor, con la possibilità per lui di restare sulla panchina dei Blues fino al termine della stagione, in attesa di trovare un sostituto.

Tra i vari sostituti individuati dal club londinese, il Telegraph evidenzia cinque nomi in particolare. Da Nagelsmann, fresco di esonero al Bayern Monaco, fino a Pochettino che è a spasso dopo l’esperienza al PSG. Uno dei nomi più intriganti è quello di Luis Enrique, che da poco ha lasciato la Nazionale della Spagna. Oltre a loro si fa il nome di Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte che i tifosi del Napoli conoscono bene, ed anche proprio l’allenatore che ha eliminato i tedeschi, ovvero Luciano Spalletti.

L’allenatore del Napoli al momento non ha la possibilità di lasciare il club a fine stagione, ma il Chelsea ha già mostrato di pagare fior di milioni ai club di appartenenza pur di strappargli l’allenatore, dunque c’è da monitorare con attenzione la situazione.