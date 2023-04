Giuntoli, il retroscena sul futuro: è successo nella scorsa settimana

Nonostante gli avvenimenti di ieri sera, il Napoli vive un’ottima stagione con un vantaggio ad oggi di 16 punti dalla Lazio seconda in classifica e di 20 e 21 rispettivamente da Milan e Inter e Roma (a pari punti). Gli azzurri di Spalletti hanno anche raggiunto il traguardo storico dei quarti di finale di Champions League, che si giocheranno proprio contro il Milan.

Il merito di questi risultati è senza dubbio della squadra, di Spalletti e di chi ha messo a sua disposizione questi calciatori. Il ds Cristiano Giuntoli ha operato ah hoc nella sessione estiva di calciomercato, portando a Napoli fuoriclasse a basso prezzo.

Nel consueto editoriale pubblicato su Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato proprio del futuro del direttore sportivo del Napoli. Secondo quanto rivelato, Giuntoli avrebbe incontrato a Milano Maurizio Scanavino, direttore generale della Juventus, alla ricerca di un nuovo ds.

Di seguito quanto evidenziato dal giornalista:

Scanavino, giustamente, non può incontrare un solo direttore e quindi ha avviato il casting. Negli stessi giorni, in forma molto segreta a Milano, ha incontrato Cristiano Giuntoli. Il Direttore del miracolo Napoli è un pallino, da tempo, della Juve. Ha un contratto con il Napoli ma il suo amore con De Laurentiis non è incondizionato.

Tempo fa erano vicini al divorzio e, sbagliando, nella testa del Presidente del Napoli i veri protagonisti del miracolo scudetto sono Micheli e Mantovani. Due collaboratori di Giuntoli, entrambi bravissimi, che potrebbero restare a Napoli anche in caso di addio del Direttore. Il fidato Pompilio, invece, seguirà Cristiano ovunque.