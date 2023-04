Di Lorenzo: “Non eravamo il solito Napoli”, poi svela cosa può aver influito!

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine della partita persa per 0-4 contro il Milan. Ecco quanto evidenziato:

È stata una brutta prestazione, non si è visto il solito Napoli e ora col mister rivedremo gli errori per migliorare in vista della prossima partita. Hanno influito le nazionali? Portano vie energie a causa dei lunghi viaggi, non c’è stato modo di lavorare tutti insieme. Non è un alibi, anche loro hanno avuto tanti nazionali, ma avere l’intera settimana di lavoro ti aiuta a preparare la partita. Ora testa al Lecce. Non siamo stati noi, dovevamo fare una prestazione migliorare.

Champions? Sarà un’altra cosa, partiremo alla pari e sarà comunque difficile perché abbiamo visto che il Milan è una grande squadre. Dovremo far meglio per superare il turno.