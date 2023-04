De Giovanni attacca: “Siamo la città più autolesionista, sono disgustato”

Il Napoli è uscito sconfitto per 0-4 dal campo contro il Milan nella prima delle tre sfide che seguiranno in questo mese di aprile. Il risultato al triplice fischio, però, non è stata la nota più dolente della serata di ieri. Le proteste messe in atto da alcuni tifosi del Napoli nei confronti del presidente De Laurentiis sono sfociate in manifestazioni violente.

Anche il noto scrittore napoletano Maurizio De Giovanni si è espresso tramite i propri canali social sulla questione, definendo Napoli la città più autolesionista del mondo. In un momento come questo sul piano calcistico, infatti, si dovrebbe respirare in città uno spirito di festa ben distante da quanto si è visto ieri sera.

Lo scrittore si è detto disgustato rispetto a quanto accaduto allo Stadio Diego Armando Maradona, sottolineando come si faccia sempre tutto per trovare il modo di non essere felici.

Il commento di Maurizio De Giovanni

Di seguito le parole dello scrittore sul suo profilo Facebook:

La città più autolesionista del mondo. Come se un dannato mago medievale avesse detto: avete tutto questo ben di Dio ma ogni volta che avrete la possibilità di essere felici, troverete il modo di non esserlo. Complimenti a tutti. Veramente disgustato