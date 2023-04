Brahim Diaz a rischio per la Champions? Le ultime sulle condizioni

Il Napoli ieri ha perso la prima di tre sfide che si terranno nel mese di aprile contro il Milan. Complici anche gli episodi spiacevoli che si sono verificati allo Stadio Diego Armando Maradona, la serata di ieri in casa partenopea è da dimenticare per i tifosi e per la squadra.

I prossimi appuntamenti contro i rossoneri sono valevoli per i quarti di finale di Champions League e la posta in palio è la semifinale della massima competizione europea. Il Napoli affronterà il Milan prima a San Siro il 12 aprile alle 21:00 e poi nuovamente al Maradona il 18 aprile alla stessa ora.

FOTO: Imago, Pioli e Spalletti

Infortunio Diaz: le ultime sulle condizioni

Nel corso della partita di ieri sera, Brahim Diaz, autore del secondo gol del Milan, è stato sostituito al 57° da Alexis Saelemaekers, che ha firmato poi lo 0-4 per i rossoneri. Lo spagnolo si è accomodato in panchina a causa di un infortunio, la cui gravità sarà da analizzare nei giorni successivi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni di Brahim Diaz, c’è ottimismo in casa Milan. Il calciatore è uscito dal campo solo per precauzione e non dovrebbe essere a rischio la sua presenza in campo nella sfida in Champions League contro il Napoli.