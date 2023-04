Primavera, Napoli-Torino: ancora un’enorme delusione per gli azzurrini

Brutta sconfitta per il Napoli Primavera che cade in casa 0-1 con il Torino. A decidere una rete di Antolini, con il Napoli che perde un’enorme occasione per risalire la classifica.

Primavera, Napoli 0-1 Torino: il racconto del match

Il primo tempo di Napoli Torino Primavera

Il primo tempo inizia a forti tinte azzurre, con il Napoli che spinge forte. Sono due le occasioni abbastanza clamorose fallite: prima bella percussione di Marchisano sulla destra, cross basso per Pesce che nel cuore dell’area viene fermato da Dellavalle. Poi è Alastuey a inventare per Spavone, che a tu per tu col portiere viene fermato. Infine grandi proteste per un netto tocco di mano in area dopo un tiro di Gioielli, rigore grande come una casa ma incredibilmente l’arbitro Baratta di Rossano non fischia il penalty. E come spesso accade nel calcio, chi non concretizza viene punito: contropiede granata con Antolini servito sulla corsa e da posizione defilata sulla sinistra buca Boffelli.

Il secondo tempo di Napoli Torino Primavera

Nella ripresa ci sono decisamente meno emozioni, il Napoli non riesce a sfondare la difesa del Torino. La migliore gara vive un sussulto all’80 quando il subentrato Boni viene alle mani con Wiedmann: entrambi espulsi. L’occasione migliore ce l’ha Pesce sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il suo colpo al volo con il destro viene bloccato sulla linea dal portiere Passador. Nel recupero protagonista Boffelli che con un paio di grossi interventi sbarra la porta a Dell’Aquila, uno dei migliori talenti dell’intero campionato ma quest’oggi partito dalla panchina. L’ultima occasione capita sul piede di Barba che da fuori area cerca il jolly al volo ma è bravissimo Passador a salvare il risultato.

Sconfitta pesante per il Napoli che cade in un match fondamentale per cercare di uscire dalla zona playout. Sabato prossimo sfida salvezza nello scontro diretto a Bergamo contro l’Atalanta.