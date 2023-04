Lancio di molotov contro tifosi del Napoli a Cesena: cosa è successo

Nella tarda serata di ieri è avvenuto un fatto davvero vergognoso che ha coinvolto dei tifosi del Napoli. A Cesena, in Emilia Romagna, è stato effettuato quello che ha tutte le sembianze di un attacco mirato contro il tifo azzurro in città. L’abitazione di un membro del Club Napoli Cesena è stata presa d’assalto con il lancio di una molotov, che ha creato ovviamente tanti danni e spavento.

Per ripercorrere al meglio l’accaduto, noi di SpazioNapoli ci siamo messi in contatto con Roberto, vittima di quanto accaduto. Di seguito le sue parole:

Tutto è successo ieri sera verso le 23.15 , io non ero in casa, ero uscito da una manciata di minuti. In casa c’erano mia madre e mio padre , due persone anziane di 63 e 70 anni . All’improvviso c’è stato un rumore e mia madre ha visto il fuoco colare dalla finestra, senza riuscire a capire cosa stesse succedendo.

Una volta uscita fuori, ha notato la veranda infuocata ed ovviamente spaventata si è precipitata nuovamente in casa per avvisare mio padre. Con molta fatica lui è riuscito per fortuna a domare le fiamme ed evitare guai peggiori. Mio padre poi è stato anche trasportato in ospedale a causa del tanto fumo inalato, per fortuna senza conseguenze gravi.