Il Napoli domina in campionato e l’entusiasmo tra i tifosi azzurri è ormai incontrollabile. La squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, ha un vantaggio di 19 punti dalla Lazio seconda e insistendo su questa strada potrebbe portare nel capoluogo campano il terzo scudetto dopo un’assenza di 33 anni.

L’entusiasmo coinvolge la città partenopea, già pronta a festeggiare, ed anche i tifosi azzurri che in carriera hanno indossato la maglia del Napoli. In particolare, ieri sera al programma Felicissima Sera, trasmesso su Canale 5 e condotto da Pio e Amedeo, è intervenuto il Pallone d’Oro Fabio Cannavaro.

FOTO: Cannavaro

Parole al miele per Napoli di Cannavaro

Il duo comico ha chiesto all’ex calciatore azzurro cosa darebbe per scendere in campo allo Stadio Diego Armando Maradona e giocare con la maglia azzurra del Napoli in questa stagione.

Di seguito le parole di Fabio Cannavaro: