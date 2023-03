Mourinho sicuro: “Roma top club anche senza vittorie!”

Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’ospitata all’Università Gregoriana di Roma. L’allenatore giallorosso ha parlato del suo attuale club rilasciando una dichiarazione che sicuramente farà discutere e che potrebbe nascondere anche un velato messaggio al Napoli.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Il modo più facile per definire un grande club è dire che vince tanto. Ma ci sono grandi società che non hanno mai vinto e sono grandi dal punto di visto sociale e affettivo.

La Roma ha questa bellezza, che è ancora più bella quando la comunicazione locale cerca di dividere. Sono io a ringraziare i tifosi per quello che mi hanno dato in questi anni. Dal punto di vista sociale la gente ha bisogno di un riferimento, che non sono io ma è il club, in questo caso il nostro club.