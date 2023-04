“La Juventus batterà il Napoli”: a DAZN sono sicuri!

Si è chiuso il sabato di Serie A: alla ripresa dopo la sosta delle Nazionali, l’Inter ha perso la decima gara in campionato e vede avvicinarsi Atalanta e Juventus, vittoriose rispettivamente contro Cremonese ed Hellas Verona.

La Juve ha trovato la terza vittoria consecutiva in campionato e vede il quarto posto più vicino. In caso di vittoria del ricorso e della riconsegna dei 15 punti di penalizzazione, i bianconeri potrebbero portarsi a +9 dall’Inter terza.

Nel corso di questo mese di aprile ricco di impegni tra campionato e coppe varie, domenica 23 alle ore 20:45 si sfideranno proprio Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, in una gara che potrebbe essere decisiva per lo scudetto degli azzurri.

Nel corso di “Tutti bravi dal divano”, in onda su DAZN nel post partita di Juventus-Verona, l’ex calciatore Marco Parolo ha azzardato un pronostico a sorpresa per questa gara.

La Juve farà una grande partita e batterà il Napoli. Per me i bianconeri possono arrivare tre le prime quattro in classifica.