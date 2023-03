Victor Osimhen salta Napoli–Milan di domenica sera. L’attaccante nigeriano è rientrato oggi dagli impegni con la nazionale e si è dovuto fermare per un problema muscolare. Il capocannoniere della Serie A aveva già saltato la gara d’andata, lasciando spazio a Giacompo Raspadori e Giovanni Simeone, poi risultato decisivo ai fini della vittoria a San Siro.

Infortunio Osimhen: le condizioni e i tempi di recupero

Victor Osimhen assente per Napoli Milan. Tornato al Konami Training Center questa mattina, l’attaccante nigeriano si è fermato per un problema muscolare, così come annunciato dal club.