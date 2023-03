Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che la Juventus affronterà domani contro il Verona in Serie A. Come suo solito, ha lanciato dei chiari messaggi in conferenza, sia ad alcuni suoi calciatori, sia verso l’esterno come il chiarissimo riferimento alla penalizzazione.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Non abbiamo fatto nulla finora. Il mese di aprile ci potrebbe dare la possibilità di avere un maggio importante, poter raggiungere le finali di Coppa Italia e per l’Europa League siamo ai quarti ed è ancora lunga, in coppa abbiamo solo l’Inter.

Allegri “annulla” la penalizzazione: “Abbiamo 56 punti”