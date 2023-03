Spalletti in visita ai bambini della fondazione “A Voce d”e Creature”, parte un coro anti-Juve: sapete cos’è successo?

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha fatto visita alla Fondazione “A Voce d”e Creature” di Don Luigi Merola, alla quale – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – ha devoluto in beneficenza la somma del premio Bearzot che aveva ricevuto venerdì scorso a Napoli.

Il sacerdote ha fatto poi sapere di aver comprato, con parte della somma donata da Spalletti, le magliette, palloni e sciarpe che poi sono state regalate ai ragazzi, oltre che alle sagome dei calciatori e del tecnico del Napoli posizionate nella struttura.

Il tecnico toscano è stato accolto da Don Luigi Merola, che indossava una tuta del Napoli, che lo ha accompagnato a visitare le sale dedicate all’attività ludico-sportiva dei ragazzi. Su Il Mattino viene poi raccontato un particolare aneddoto avvenuto tra Spalletti e i bambini della fondazione:

A un certo punto i bambini hanno intonato il coro “Chi non salta juventino è” e Spalletti li ha fermati: “Non si fanno gli ‘abbasso’, solo i ‘viva’, per cui forza Napoli!“.

Don Luigi Merola ha raccontato l’incontro con il tecnico azzurro. “Una grande emozione, i ragazzi erano entusiasti, la città ha bisogno di modelli positivi: Spalletti unisce questa città: è un San Gennaro vivente”.