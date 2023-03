Pjanic: “Il Napoli è sulla buona strada per vincere”, cos’ha detto su Spalletti e la Champions!

Il Napoli sta disputando una stagione di altissimo livello, con lo scudetto ormai quasi in tasca e una Champions League tutta da giocare. La squadra di Luciano Spalletti raccoglie consensi ovunque, anche da ex rivali. Ad esempio Miralem Pjanic, oggi calciatore dello Sharjah FC, club che milita nel campionato degli Emirati Arabi.

L’ex Roma e Juventus ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Bello vedere Milan , Napoli e Inter nei quarti di Champions League. Spero che Spalletti arrivi in finale . Il Napoli è sulla buona strada per vincere meritatamente il titolo . È la squadra che gioca meglio di tutti. Kavra e Osimhen sono due top che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Complimenti anche al direttore sportivo Giuntoli che ha allestito una squadra così forte.

Poi un passaggio su Conte, la Juventus e Max Allegri:

Conte? Sicuramente le offerte non gli mancheranno, Conte è un allenatore di grande spessore. Lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non nella Juventus in questo momento…

Perché? Perché se fossi un dirigente, uno come Allegri lo vorrei sempre. Max sta sul pezzo e non si lamenta mai, nemmeno in un anno come questo dove è successo di tutto. È un grandissimo allenatore.