Pino la Mascotte non viene accettato al Maradona: il caso arriva a “Le Iene”

Il Napoli viaggia spedito in campionato e in Champions e l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle: il Maradona è ormai sempre sold out.

Una gioia che però non viene “concessa” a tutti. “Le Iene” hanno messo nuovamente alla luce il caso di “Pino la Mascotte”, il ciuccio azzurro del Napoli presente nel settore Distinti del San Paolo negli scorsi anni.

Pino la Mascotte

Dopo esser stato anche presentato al presidente Aurelio De Laurentiis qualche anno fa e aver ricevuto tantissimo amore dai tifosi, di punto in bianco il Napoli decise di non far più entrare Ivan, il ragazzo sotto il costume, nell’impianto di Fuorigrotta.

“Le Iene” hanno provato a far tornare Pino allo stadio con scarsi risultati: nonostante De Laurentiis abbia dato appuntamento a Stefano Corti (giornalista de “Le Iene”) e Pino per la gara di Champions contro l’Eintracht, ai cancelli i due sono stati respinti in quanto sprovvisti di invito ufficiale.

Una storia che macchia una bella stagione della squadra: la speranza è di rivedere al più presto Pino la Mascotte allo stadio Diego Armando Maradona.